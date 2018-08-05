Закон об устойчивой работе Рунета принят в первом чтении

Госдума приняла в первом чтении законопроект об устойчивой работе Рунета. Новый закон предполагает создание инфраструктуры, которая позволит обеспечить доступность онлайн-услуг при отключении российского интернета от зарубежных корневых серверов.

Авторами документа выступили сенаторы Андрей Клишас и Людмила Бокова, а также депутат нижней палаты Андрей Луговой.

Согласно законопроекту, Роскомнадзор наделяется полномочиями следить за функционированием интернета с целью выявления угроз устойчивости, безопасности и целостности его функционирования в РФ. Кроме того, на территории России должен быть создан свой корневой сервер, благодаря которому появится возможность обеспечить доступность онлайн-услуг при внешних кибератаках.

Схема расположения корневых серверов. На территории России, как видно на карте, таких серверов нет

«Цель законопроекта об устойчивом Рунете — не закрыть его, не отрубить, а обеспечить безопасность», — прокомментировал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Аналогичное мнение высказал в интервью «Ридусу» и один из авторов законопроекта, депутат Госдумы от ЛДПР Андрей Луговой:



Некоторые депутаты, критикуя концепцию нашего законопроекта, почему-то настаивали, что мы якобы пытаемся отключить страну от интернета. Но это не так. Мы, напротив, хотим создать такую систему, которая позволит нам пользоваться интернетом, если вдруг нас отключат от расположенных за рубежом корневых серверов. Я не знаю, почему коллеги об этом не слышали.

Парламентарий добавил, что закон об устойчивости Рунета, безусловно, нуждается в доработках и к третьему чтению будет несколько изменен. «Мы внимательно проанализируем все замечания правительства, депутатов и экспертного сообщества. Другое дело, концепция законопроекта, на мой взгляд, вряд ли потребует каких-нибудь изменений», — подчеркнул Луговой.

Как ранее рассказывал «Ридусу» руководитель «Экспертного центра электронного государства» Павел Хилов, отключение России от корневых серверов приведет к тому, что граждане и предприятия РФ лишатся доступа не только к иностранным, но и к внутрироссийским ресурсам. В частности, перестанут функционировать порталы госуслуг, интернет-магазины, сайты налоговой, Росреестра, электронные СМИ и банковская система.

