Военный атташе США вызван в Минобороны РФ

Министерство обороны России вызвало американского военного атташе для вручения ноты по поводу ситуации с Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Такие данные в четверг вечером приводит «Интерфакс», ссылаясь на заявление официального представителя ведомства Игоря Конашенкова.

Министерство обороны Российской Федерации предлагает американской стороне в период до прекращения срока действия ДРСМД принять необходимые меры по возвращению к неукоснительному соблюдению договора, — прокомментировал ситуацию Конашенков.



Официальный представитель уточнил, что в подготовленном документе американской стороне предлагается уничтожить универсальные пусковые установки МK-41, адаптируемые к запуску ракет семейства «Томагавк», а также ликвидировать ракеты-мишени, близкие по свои характеристикам к стратегическим вооружениям средней и малой дальности.

Еще одним классом оружия, упомянутым в документе, являются беспилотные летательные аппараты, которые также попадают под ограничения ДРСМД по критериям дальности полета и наземного размещения.

Напомним, 2 февраля Соединенные Штаты приостановили свое участие в ДРСМД, пригрозив окончательно покинуть договор в случае, если Россия не вернется к выполнению его условий в течение 6 месяцев. Требования американской стороны, в частности, обсуждались на двусторонних переговорах в Женеве в середине января.

В ответ на это заявление президент РФ Владимир Путин сообщил, что Москва также временно останавливает свое участие в ДРСМД и приступает к разработке ракет средней и меньшей дальности.