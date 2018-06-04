Волочкова обвинила бывшего мужа в краже крупной суммы денег
- 12 февраля 2019, 12:06
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
Известная российская балерина Анастасия Волочкова обвинила своего бывшего гражданского мужа Игоря Вдовина в хищении большой суммы денег.
В настоящее время он является представителем ООО «Городской курорт Астрахань».
По словам Волочковой, Вдовин обманным путем получил от нее 67 миллионов рублей и 500 тысяч долларов.
Балерина также рассказала, что, получив деньги, ее бывший супруг скрылся в неизвестном направлении.
В настоящее время информация о краже в особо крупном размере проверяется сотрудниками правоохранительных органов, сообщает РЕН ТВ.
Несколько дней назад Волочкова устроила скандал в прямом эфире ток-шоу «Звезды сошлись» на НТВ.
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