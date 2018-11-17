Волочкова закатила скандал на НТВ

Известная балерина Анастасия Волочкова устроила скандал в прямом эфире ток-шоу «Звезды сошлись» на НТВ.

Конфликт произошел во время обсуждения племянницы Александра Маршала и ее возлюбленного, на теле которого оказались многочисленные татуировки.

Волочкова невысоко оценила внешний вид мужчины, заявив, что ему нужно активнее заниматься спортом, поскольку татуировки смотрятся красиво и эффектно только на «эстетичном теле».

При этом балерина не забыла упомянуть о татуировках на собственном теле, которые под Бангкоком ей сделал монах, ранее работавший с Анджелиной Джоли.

В ответ на речь Волочковой актриса Юлия Рутберг заметила, что племянница Маршала и ее возлюбленный никому ничего не сделали. «А мы с вами сейчас отчасти — некоторые — ведем себя как абсолютное быдло», — цитирует ее ФАН.

Эти слова вызвали у Волочковой бурю гнева. «Закатила тут какую-то трагедию, — воскликнула она. — Больше хотите мне судилище устроить, чем я ребятам».

Она добавила, что никого не осуждала, и с вызовом спросила: «Милая моя, я вам что, кукла, что ли?».

Ранее Волочкова пообещала подать в суд на московскую предпринимательницу Ольгу Лейбман, обвинившую ее в оказании эскорт-услуг.

Балерина также обвинила сотрудников ЖКХ в краже 1,5 миллиона рублей.