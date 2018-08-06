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Генпрокуратура завела дело о хищении имущества Минобороны

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© Михаил Почуев/ТАСС

Генпрокуратура России возбудила уголовное дело по факту хищения пяти квартир, находившихся в собственности Министерства обороны. Как рассказали в надзорном ведомстве, общая стоимость похищенных объектов составляет около 25 миллионов рублей.

По информации прокуратуры, масштабная афера была организована в 2016 году, когда представители администрации Марушкинского поселения, входящего в состав Новомосковского административного округа, незаконно включили пять объектов недвижимости Минобороны в документы о приеме-передаче имущества.

Таким образом, принадлежавшие Наро-Фоминскому району Московской области ведомственные квартиры были переданы на баланс поселения и в дальнейшем приватизированы.

В частности, одна из них была предоставлена для проживания и последующей приватизации семье заместителя главы администрации, — сообщили в Генеральной прокуратуре.

На основании выявленных обстоятельств возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору с использованием служебного положения в особо крупном размере», передает ТАСС. Его расследованием занимается следственное управление СК по Юго-Западному административному округу столицы.

Параллельно представители военной прокуратуры готовят судебный иск о возврате незаконно отчужденного государственного имущества.

Напомним, в 2012 году в Министерстве обороны разразился крупный коррупционный скандал в связи с многомиллионными хищениями военной собственности. Главным фигурантом уголовного дела тогда выступала экс-глава департамента имущественных отношений Минобороны Евгения Васильева.

В минувшем году также не обошлось без разбирательств по поводу хищений в военном ведомстве — Следственный комитет заинтересовался судьбой 190 миллионов рублей, перечисленных 31-му Институту специального строительства Министерства обороны более шести лет назад.

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