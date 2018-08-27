Почему ГИБДД безнаказанно использует чужие авто в качестве баррикад

Противоречивая практика создания искусственных заторов на дорогах, которую ГИБДД с некоторых пор применяет для задержания нарушителей, процветает.

На прошлой неделе на трассе М7 в окрестностях Владимира инспектора таким образом пытались задержать водителя, который ехал на красный свет по встречке.

Гаишники остановили несколько частных машин и использовали их в качестве живого щита. В результате четыре автомашины получили повреждения (при этом в них находились люди), а «гонщик» все равно сбежал и был задержан только позднее.

Сотрудники центрального аппарата ГИБДД проверяют, были ли действия их владимирских коллег законными.

Но еще до того, как таким действиям будет дана правовая оценка, граждане уже вынесли свои суждения.

Однако адвокат Общественного движения автомобилистов «Свобода выбора» Сергей Радько считает, что в подобных случаях не все так однозначно.

Согласно закону „О полиции“, сотрудники МВД, в том числе дорожные инспектора, могут использовать все средства для того, чтобы предотвратить те или иные действия, представляющие общественную опасность. Серьезное нарушение ПДД как раз относится к числу таких, — сказал он.

При этом, оказывается, создание искусственного затора — это не то же самое, что создание живого заграждения из автомобилей частных лиц.

Со стороны это может выглядеть как одно и то же: в обоих случаях автомобили граждан загораживают проезд нарушителю. Но говоря юридическим языком, это совершенно разные вещи, — говорит юрист.

Если инспектора ГИБДД заставляют владельцев автомашин ставить их поперек дороги, создавая физическую баррикаду, — это одно дело, и здесь к дорожным полицейским могут быть вопросы о правомерности таких действий.

Однако никаких вопросов не должно возникать, если инспектора просто перекрывают движение по трассе, — ведь в этом случае они к частным автомашинам не притрагивались!

Сотрудники ГИБДД имеют полное право включить красный сигнал светофора или перекрыть дорогу шлагбаумом. В этом случае на оживленной трассе затор образуется за несколько минут сам собой. И если нарушитель решит таранить скопившиеся машины, вина за это будет целиком и полностью лежать на нем, — указывает Радько.

Ответственность сторон в подобном случае полностью регулируется законом об ОСАГО — то есть не играет роли, повредил ли нарушитель чужие автомобили в результате небрежности на дороге или же сознательно их протаранил, пытаясь уйти от преследования.

В случае с владимирским водителем (на самом деле, волгоградским. — Прим. „Ридуса“) он будет отвечать перед владельцами поврежденных им автомобилей как в случае с любым ДТП, виновником которых он мог бы стать. Для решения в пользу пострадавших водителей суду совершенно безразлично, при каких обстоятельствах эти ДТП были совершены, — гражданская ответственность наступает в любом случае, — подчеркивает автоюрист.

Все не так однозначно, считает и автоэксперт Центра правовых экспертиз «Главная дорога» Константин Юрков.

Что владельцы поврежденных авто могут требовать компенсаций с водителя, причинившего им ущерб, — тут двух мнений быть не может. Это обычное ДТП, и схема возмещения ущерба в случае под Владимиром точно такая же, как в тысячах любых аварий, — говорит он.

А вот как квалифицировать действия инспекторов — здесь надо разбираться отдельно, и в рамках других судебных исков.

Надо смотреть, не было ли факта превышения полномочий инспекторами, которые подвергли риску имущество и здоровье граждан. Надо расследовать, были ли у полицейских другие способы задержать нарушителя: например, положить поперек дороги шипы или как-то иначе. Наконец, требуется соизмерить опасность, которую данный водитель представлял, со степенью урона, которую он нанес в результате действий полицейских, — объясняет эксперт.

Если пострадавшие в «искусственной пробке» владельцы машин сочтут, что овчинка стоит выделки, они могут подать отдельные иски к инспекторам, требуя возместить если не материальный (поскольку он покрывается ОСАГО), то моральный ущерб, советует Юрков.