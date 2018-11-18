Протаранивший автомобили под Владимиром водитель сослался на потерю памяти

Мужчина, находившийся за рулем Skoda Rapid, протаранившего «живой щит» из автомобилей на посту ДПС во Владимирской области, объяснил свое поведение потерей памяти.

Видеозапись допроса 29-летнего водителя опубликовала пресс-служба ГУ МВД по Владимирской области.

В разговоре со следователем молодой человек утверждает, что момент нарушения им правил дорожного движения он не помнит. «Я помню только, как поехал на АЗС после Гороховца, потом, как приковали к машине», — сообщил он.

По его словам, такой провал в памяти у него произошел впервые.

Нарушитель также признался, что машина, которой он управлял, принадлежит его отцу, а сам он занимается частным извозом. При этом у него с собой не оказалось разрешения на оказание услуг такси.

Инцидент произошел накануне на трассе М-7 Волга. Водитель Skoda Rapid выехал на встречную полосу на запрещающий сигнал светофора и совершил столкновение с несколькими машинами. При этом он продолжал движение.

Требование сотрудников ГИБДД об остановке мужчина проигнорировал. Поэтому на стационарном посту ДПС пришлось перекрыть движение.

В результате машину удалось остановить, но после того, как автомобиль окружили инспекторы, он резко рванул вперед. Повторно его удалось поймать только через некоторое время, сообщается на сайте регионального управления МВД РФ.

Задержанным оказался житель Волгограда 1990 года рождения, уже неоднократно привлекавшийся за нарушение ПДД. На сей раз по его вине были повреждены четыре автомобиля.

По предварительным данным, признаков алкогольного или наркотического опьянения у водителя выявлено не было.

В настоящее время также проводится проверка в отношении сотрудников ГИБДД, подвергших опасности других автомобилистов.