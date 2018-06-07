В Перми покойника лишили прав за пьяную езду
- 25 января 2019, 10:34
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
В Перми мировой суд лишил водительских прав на полтора года за езду в состоянии алкогольного опьянения умершего мужчину.
Кроме того, покойника оштрафовали на 30 тысяч рублей.
Жена осужденного пермяка обжаловала решение суда, заявив, что ее муж погиб 8 ноября прошлого года.
В нетрезвом состоянии за рулем транспортного средства он был обнаружен якобы 9 ноября, то есть на следующий день после своей смерти.
Кроме того, во время судебного разбирательства свидетель сообщил, что после смерти мужчины его автомобиль находился в гараже, а человека на видеозаписи, приобщенной к делу, он не опознал.
В результате Дзержинский районный суд города Перми отменил постановление мирового суда и прекратил производство в отношении погибшего, сообщает сайт kp.ru.
Похожий случай произошел в октябре прошлого года в Карелии: мировой судья лишил водительских прав и оштрафовал мужчину, который умер в 2012 году.
Однако ошибки в России случаются не только в отношении покойников. Так, буквально вчера сообщалось, что на Ямале судебные приставы списали со счета местного жителя 50 тысяч рублей. Позже выяснилось, что мужчину лишили денег вместо его однофамильца.
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