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В Перми покойника лишили прав за пьяную езду

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© flickr.com

В Перми мировой суд лишил водительских прав на полтора года за езду в состоянии алкогольного опьянения умершего мужчину. 

Кроме того, покойника оштрафовали на 30 тысяч рублей.

Жена осужденного пермяка обжаловала решение суда, заявив, что ее муж погиб 8 ноября прошлого года.

В нетрезвом состоянии за рулем транспортного средства он был обнаружен якобы 9 ноября, то есть на следующий день после своей смерти.

Кроме того, во время судебного разбирательства свидетель сообщил, что после смерти мужчины его автомобиль находился в гараже, а человека на видеозаписи, приобщенной к делу, он не опознал.

В результате Дзержинский районный суд города Перми отменил постановление мирового суда и прекратил производство в отношении погибшего, сообщает сайт kp.ru.

Похожий случай произошел в октябре прошлого года в Карелии: мировой судья лишил водительских прав и оштрафовал мужчину, который умер в 2012 году. 

Однако ошибки в России случаются не только в отношении покойников. Так, буквально вчера сообщалось, что на Ямале судебные приставы списали со счета местного жителя 50 тысяч рублей. Позже выяснилось, что мужчину лишили денег вместо его однофамильца.

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Комментарии (1)

  • Small a7e8db0414
    Про Хожийсегодня, 11:59

    Так и дальше будет продолжаться, пока не начнут серьезно наказывать дармоедов. Взяли бы и обязали вершителя судеб самому выплатить присужденный невиновному покойнику штраф.

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