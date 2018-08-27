Фейки недели: Джим Керри сыграет Евгения Пригожина в петербургском мюзикле

«Ридус» представляет очередную подборку наиболее громких фейков уходящей недели.

Пригожин стал спонсором Алексея Навального

Компания «Конкорд менеджмент и консалтинг», принадлежащая бизнесмену Евгению Пригожину, якобы выплатила властям Санкт-Петербурга компенсацию ущерба, который, по мнению прокуратуры, был нанесен сторонниками Алексея Навального в ходе митинга 5 мая прошлого года. Информация об этом размещена в группе предприятия в социальной сети «ВКонтакте». К публикации приложено платежное поручение на сумму шесть миллионов восемьсот тысяч рублей.



Ранее в этой же группе появились сообщения о встрече Евгения Пригожина и Алексея Навального в отеле Sokos на Васильевском острове. Авторы поста утверждают, что Навальный будто бы предлагал Пригожину прекратить нападки со стороны ФБК на подконтрольные ему фирмы в обмен на лояльность во время муниципальных выборов в Петербурге.

Алексей Навальный, узнав о выплате компенсации господином Пригожиным, сначала очень обрадовался.

Однако счастье оппозиционера было недолгим. Сторонник Навального и фигурант дела о нанесении ущерба Богдан Литвин написал в своем twitter-аккаунте, что штраф не может считаться оплаченным, поскольку «деньги были перечислены не прокуратуре, а комитету по благоустройству». Кроме того, сумма ущерба составляет семь миллионов триста тысяч рублей. Таким образом, получается, Евгений Пригожин заплатил на полмиллиона рублей меньше, чем надо.

Разозлившись, Навальный назвал финансовую помощь Пригожина отечественной оппозиции «мухлежом», а людей, работающих с бизнесменом, «жуликами, ворами и SMM-щиками».

Напомним, что в медиа-кругах Евгений Пригожин считается создателем частной военной компании «ЧВК Вагнера» и знаменитой «фабрики троллей». Также ходят слухи о том, что Пригожин вхож в ближнее окружение президента России Владимира Путина.

В 2018 году Путин заявил в интервью иностранным журналистам, что действительно был когда-то знаком с бизнесменом, однако какую-либо связь Евгения Пригожина с людьми, влияющими на государственную политику, президент отрицает.

Возвращение русских ученых на Родину

Первый канал показал репортаж о трех российских ученых, которые прежде работали за рубежом, но теперь вернулись в Россию. На основании этого журналисты телеканала пришли к выводу, что «всё больше исследователей, которые когда-то уехали за рубеж, возвращаются работать на Родину».

При этом никакой статистики по миграции ученых Первый канал не представил. Однако она существует. Издание The Insider приводит результаты опроса 24 тысяч представителей научных кругов из России, проведенного компанией Boston Consulting Group. Согласно данным исследования, более 50% российских ученых предпочитают все-таки работать за рубежом. Только 6% респондентов готовы вернуться в Россию, если им будут предложены хорошие условия.



В качестве главных причин отъезда российские специалисты называют более высокую зарплату, приобретение трудового опыта и расширение карьерных возможностей.

Дмим Керри споет в петербургском мюзикле

В СМИ была опубликована новость, что голливудский актер Джим Керри исполнит одну из главных партий в мюзикле «Мастер и Маргарита», который идет на сцене театра «ЛДМ. Новая сцена». Позже данную информацию подтвердила генеральный продюсер постановки Ирина Афанасьева. Женщина рассказала в интервью МК, что в феврале или в марте продюсерская компания Makers Lab, которую она представляет, намерена подписать договор с агентом прославленного актера.

Однако, к сожалению, планирующейся приезд Керри в Россию оказался фейком. Администрация театра «ЛДМ» назвала эти слухи дешевым пиаром и старомодными уловками.

Несколько лет назад петербургские организаторы мюзиклов анонсировали похожим образом приезд Кевина Спейси.



«Продюсеры написали в соцсетях, что на один из спектаклей приедет в качестве зрителя Кевин Спейси, — приводит издание „Фонтанка“ слова некоего Валерия Лаппалайнена. — И билеты раскупили, но Спейси так и не приехал, и вообще не знал, что про него такое написали. И вот сейчас, когда эта контора переехала из Мюзик-холла в ЛДМ, и билеты опять плохо продаются, нужна реклама, поэтому те же продюсеры решили запустить очередную утку».