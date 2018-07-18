Из аварийного дома в Татарстане выселили 92-летнюю труженицу тыла

Власти Зеледонольска выселили из аварийного дома 92-летнюю труженицу тыла Марфугу Гадиеву, не предоставив ей взамен альтернативного жилья.

Пенсионерке предложили за трехкомнатную квартиру материальную компенсацию в размере 700 тысяч рублей, хотя на эти деньги в Зеленодольске можно купить лишь небольшую однокомнатную квартиру.

Дочь Гадиевой Дания Перминова рассказала порталу «Яндекс.Дзен» о том, что в 2012 году она купила своей пожилой матери трехкомнатную квартиру в Зеленодольске на Декабристов, 9, а в 2015 году стало известно, что еще в 2011 году этот дом был признан аварийным.

В 2016 году независимая экспертиза показала, что износ дома составляет всего лишь 46%.

По словам Перминовой, судебные разбирательства закончились выселением ее матери из занимаемой квартиры. При этом взамен жилплощади стоимостью 2 миллиона рублей ей предложили всего 700 тысяч рублей, то есть около 11 тысяч за 1 квадратный метр.

Перминова возмущена тем, что местные власти так отнеслись к ветерану труда, которой 22 февраля должно исполниться 93 года.

«Она инвалид второй группы, еле передвигается, — пояснила порталу дочь труженицы тыла, награжденной юбилейной медалью в 2015 году в честь 70-летия Победы. — А теперь моя мама должна погибать в сугробе на улице».

Ранее в мэрии Казани заявили, что 92-летняя ветеран труда Бибинур Лутфуллина, обратившаяся за помощью в улучшении жилищных условий, по закону не имеет права на получение жилья за бюджетные деньги. Пенсионерка — труженик тыла и ветеран труда, а жилье за счет бюджета могут получить только фронтовики.

Также сообщалось, что в Перми задержаны четыре человека, подозреваемые в афере с квартирой, из которой выселяют 90-летнего ветерана войны.