На Урале задержали аферистов, выселяющих из квартиры ветерана войны

В Перми задержаны четыре человека, подозреваемые в афере с квартирой, из которой выселяют 90-летнего ветерана войны.

Случилось так, что 58-летняя дочь ветерана захотела вылечить астму и в июне прошлого года обратилась за помощью к экстрасенсам.

В итоге она перевела мошенникам более 1,5 миллиона рублей. Деньги на «лечение» женщина брала в микрокредитной компании, где с ней под предлогом договора о займе заключили договор купли-продажи квартиры, в которой она проживала с отцом-ветераном.

После этого представители компании продали их квартиру третьим лицам, которые 29 января нынешнего года поменяли входную дверь и замки, да еще ко всему прочему применили насилие в отношении пожилого человека.

В связи с происходящим следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям «Мошенничество в особо крупном размере» и «Самоуправство».

В отношении задержанных решается вопрос об избрании им мер пресечения, сообщается на сайте регионального управления СК РФ.

Уголовные дела находятся на контроле в центральном аппарате Следственного комитета России.

Ранее сообщалось, что в Москве несколько дней назад начали выселять из общежития сотрудников Минобороны и военных пенсионеров. Пожилые люди, семьи с детьми буквально оказываются на улице — никакого альтернативного жилья им не предоставляют.