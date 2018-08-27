Русские не боятся морозов и участвуют во флешмобе #дубакчеллендж

Последнюю неделю в Сибири царят рекордные морозы, в некоторых регионах температура опустилась ниже 50 градусов по Цельсию. Множество учебных заведений закрыто, общественный транспорт работает с перебоями. Но лютые холода для русских — не причина сидеть дома, а повод поразвлечься. Поэтому самые смелые идут на улицу, чтобы сделать эффектные фотографии в ледяном фейерверке для участия в экстремальном флешмобе #дубакчеллендж.

Пока американцы жалуются на аномальные морозы, русские веселятся вовсю, соревнуясь, кто круче сделает снимок. Для создания эпичной фотографии нужен нормальный мороз — от -30 и ниже, и кипяток, который нужно расплескать у себя над головой. На холодном воздухе горячая вода мгновенно замерзает, превращаясь в снег и и падает на землю уже в виде маленьких льдинок. Чем больше радиус размаха, тем эффектнее кадр!

Этот впечатляющий феномен называется Эффект Мпембы". Открыл его в 1963 году танганьикский школьник Эрасто Мпемба, который случайно заметил, что горячая вода на морозе застывает быстрее, чем холодная. Но его учитель физики тогда посмеялся над ним, саркастически заявив, что это, наверное, «парадокс Мпембы». Одно из объяснений этого феномена в том, что кипяток быстрее испаряется. Однако за годы исследований специалисты так и не дали однозначного ответа на этот вопрос.

В эффектном флэшмобе решилось поучаствовать множество людей из самых холодных уголков России. Смельчаки охотно выскакивают на мороз и снимают красивейшие фото и видео, которыми охотно делятся в соцсетях с хештэгом #дубакчеллендж, приглашая всех желающих присоединиться и запечатлеть себя на фоне прекрасного снежного фейерверка.

А вот так выглядит это захватывающее зрелище на видео.

А вы хотели бы провести такой эксперимент? А может вы уже поучаствовали во флешмобе #дубакчеллендж?