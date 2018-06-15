«Пока не могу очухаться»: Владимир Меньшов об уходе Сергея Юрского

Режиссер Владимир Меньшов поделился воспоминаниями о съемках кинофильма «Любовь и голуби», ставшего одной из самых запоминающихся работ ушедшего из жизни актера Сергея Юрского.

В беседе с изданием «СНЕГ.TV» заслуженный деятель искусств РСФСР также рассказал о значении Юрского в культурной жизни Москвы и его отношении к профессии.

Я пока не могу даже очухаться от этой новости, потому что существование культуры без ее такого яркого представителя, как Сергей Юрьевич Юрский, мне кажется пока не совсем понятным. Он очень много значил в культурной жизни страны, культурной жизни столицы. Он был таким соединительным звеном между писателями, драматургами, актерами, режиссерами… — поделился Владимир Меньшов.

По его словам, к каждой новой встрече с Сергеем Юрским было необходимо готовиться интеллектуально, так как актер всегда был в курсе последних премьер и тенденций в отечественной и зарубежной культуре. Для этого приходилось всегда стараться быть лучше, чем обычно, рассказал Меньшов.

Говоря о работе над кинофильмом «Любовь и голуби», ставшей для них обоих одной из главных визитных карточек, режиссер признался, что изначально видел в роли дяди Мити пожилого актера, однако воспоминания о работе Юрского в спектакле «Я, бабушка, Илико и Илларион» заставили его изменить свою точку зрения.

Мы много и близко общались на съемках фильма «Любовь и голуби» — одном из любимейших его фильмов. Когда я начинал картину, разумеется, речь сначала шла о настоящих стариках для этой роли, пожилых актерах, — признался режиссер.

Сергей Юрский в кинофильме «Любовь и голуби»

Когда он появлялся на площадке, было заметно, как все сразу подтягивались, глядя на такого легендарного актера. Я думаю, что у нас тогда получилось и мы остались очень довольны результатом, — резюмировал собеседник издания.

Напомним, заслуженный артист РСФСР Сергей Юрский ушел из жизни утром 8 февраля в возрасте 83 лет. По словам дочери артиста Дарьи, смерть наступила от остановки сердца.

Ранее своими воспоминаниями о Сергее Юрском поделилась Светлана Светличная.