Светлана Светличная поделилась воспоминаниями о Сергее Юрском

Заслуженная артистка РСФСР Светлана Светличная поделилась своими воспоминаниями о Сергее Юрском. Ее слова приводит издание «СНЕГ.TV»:

Конечно, печально, когда уходят такие люди, как Юрский. Как актер потрясающий, очень интеллигентный человек, очень правдивый, честный человек — красивый во всех смыслах… Очень жаль.

«Я в таких случаях говорю: „И все же он пожил“. Все же не в 33 года, как мой сын, некоторые люди рано уходят… Спасибо, что я была его современницей, всегда приятно, когда ты встречаешься с такими людьми во время их жизни», — добавила актриса.



Как сообщалось ранее, Сергей Юрский скончался на 84-м году жизни утром 8 февраля. По словам дочери артиста Дарьи, смерть наступила от остановки сердца.