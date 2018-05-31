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Светлана Светличная поделилась воспоминаниями о Сергее Юрском

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© кадр из фильма

Заслуженная артистка РСФСР Светлана Светличная поделилась своими воспоминаниями о Сергее Юрском. Ее слова приводит издание «СНЕГ.TV»:

Конечно, печально, когда уходят такие люди, как Юрский. Как актер потрясающий, очень интеллигентный человек, очень правдивый, честный человек — красивый во всех смыслах… Очень жаль.

«Я в таких случаях говорю: „И все же он пожил“. Все же не в 33 года, как мой сын, некоторые люди рано уходят… Спасибо, что я была его современницей, всегда приятно, когда ты встречаешься с такими людьми во время их жизни», — добавила актриса.

Как сообщалось ранее, Сергей Юрский скончался на 84-м году жизни утром 8 февраля. По словам дочери артиста Дарьи, смерть наступила от остановки сердца.

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Комментарии (1)

  • Small 4b79a851aa
    Грибы с Альфа Центавра 35500+ / 7-ая экспедицыя.сегодня, 11:15

    Как реального организма, Мы его не знали. Это было физически невозможно. Разные ареалы физического обитания.
    Скажем так. Реальная жызнь организма - она всегда похожа на круг, границу которого определяют его физические возможности слышать, видеть. нюхать, осязать и т.д. В завиимости от количества органов чувств, рецепторов, и их дальнодействия.
    Другое дело - умственная жызнь в инфопространстве. Этот организм зарабатывал на пропитание и прочие нужды своего физического тела лицедейством. То есть лепил информацыонные образы из своего лица. Эти образы самолепные шустрые ребята, разводящие пипл, снимали на фотоплёнку и показывали массам пипла. Тоже, своего рода способ обеспечения потребностей своего физического тела - не мешки же ворочать.
    Пиплу нравились информацыонные образы, слепленные этим лицедеем. Ибо создавали иллюзию превосходчтва над ними. Один образ *Дуремар* чего стоит.
    Ну и вот.
    Физическое тело лицедея перестало функцыонировать. Обычное дело. Примем к сведению.
    Что касается информацыонных оборазов, налепленных этим лицедеем, то они никуда не делись. Ибо закодированы знаками на материальных носителях, фотоплёнке, в цыфре на дисках. Если есть чем раскодировать, типа кинопроектора или дисковода на компе, Вы всегда их увидите.
    .
    Грибы.

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