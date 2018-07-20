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Адвокат Бутиной заявил, что ее освободят через полтора месяца

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Освобождение и отправка на родину российской гражданки Марии Бутиной может произойти в ближайшие шесть недель, заявил ТАСС ее адвокат Роберт Дрисколл.

По его словам, находящаяся более полугода в тюремной камере Бутина выполняет все взятые на себя обязательства перед стороной обвинения.

Юрист почти уверен в успехе, хотя отметил, что все зависит от решения судьи Тани Чаткэн, которая ведет это дело. Однако Дрисколл считает, что она должна согласиться с доводами защиты.

На просьбу корреспондента агентства уточнить, когда именно состоится вынесение приговора Бутиной, адвокат отметил, что точная дата еще не определена, но он надеется, что это «произойдет через месяц или шесть недель».

Дрисколл добавил, что представители прокуратуры не настаивают на том, чтобы Бутина провела «три года в тюрьме», а защита, соответственно, будет добиваться ее освобождения и отправки на родину.

Марию Бутину арестовали в США 15 июля этого года. Ей предъявили официальное обвинение в работе иностранным агентом без уведомления властей США, связях с российской разведкой, нарушении американского закона о лоббировании и проникновении в организации, имеющие влияние на американскую политику. 

Позже Бутиной смягчили режим содержания в американской тюрьме. Чтобы добиться этого, россиянка частично признала предъявленные ей обвинения, заявив, что вступала в сговор с целью нанесения ущерба интересам Соединенных Штатов.

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