СМИ: США выведут войска из Сирии в конце апреля
- 08 февраля 2019, 09:24
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
Полный вывод американских войск из Сирии состоится в конце апреля, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники.
При этом, отмечает издание, основная часть военнослужащих США должна покинуть эту страну к середине марта.
В ближайшие недели командование Вооруженных сил США «сосредоточит свое внимание» на выводе войск, так как поддерживаемые Вашингтоном сирийские силы предполагают в скором времени взять последние оплоты боевиков запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство», отметил собеседник газеты.
В то же время, по его словам, администрация Трампа пока еще не разработала план защиты курдского ополчения в Сирии.
Официальный представитель американского Госдепартамента рассказал газете, что у США пока «нет установленного графика вывода военных сил» из Сирии. В Пентагоне изданию заявили, что этот вопрос не подлежит обсуждению.
В декабре прошлого года президент США Дональд Трамп подписал приказ о выводе американских войск из Сирии.
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