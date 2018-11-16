В Подмосковье женщину убило упавшей с крыши глыбой льда

В городе Рошаль Московской области ледяная глыба свалилась с крыши двухэтажного дома на голову проходившей мимо пожилой женщины.

В результате пенсионерка скончалась от полученных травм.

Инцидент произошел на улице Урицкого, отмечает News.ru.

Правоохранители проводят осмотр места происшествия и опрашивают свидетелей.

Лица, не предпринявшие своевременных мер для очистки крыши ото льда, будут привлечены к ответственности, отмечается на сайте регионального управления СК РФ.