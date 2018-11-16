найти ×
   
  • USD -0.02
    65.57
  • EUR -0.14
    74.91
СохранитьСохранено0
×

003061

В Подмосковье женщину убило упавшей с крыши глыбой льда

Small default

© sledcom.ru

В городе Рошаль Московской области ледяная глыба свалилась с крыши двухэтажного дома на голову проходившей мимо пожилой женщины.

В результате пенсионерка скончалась от полученных травм.

Инцидент произошел на улице Урицкого, отмечает News.ru.

Правоохранители проводят осмотр места происшествия и опрашивают свидетелей.

Лица, не предпринявшие своевременных мер для очистки крыши ото льда, будут привлечены к ответственности, отмечается на сайте регионального управления СК РФ.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

История
Государство против семьи: как донос довел до теракта
27413003читать позжечитаю позже
Наука и техника
Почему исчезла цивилизация майя
8249455читать позжечитаю позже

главное


Путешествия
Как живет «освобожденный» Донбасс: Северодонецк и Лисичанск — экс-ЛНР

Скажу честно, ехать сюда мне было страшно. Очень не хотелось.

301839791читать позжечитаю позже

Путешествия
Спорт
Фоторепортаж
Фотоистория о заброшенном трамплине Олимпиады16 ноября 2018

Бывший горнолыжный трамплин давно перестал работать и находится в заброшенном состоянии.

0215860читать позжечитаю позже