В Подмосковье женщину убило упавшей с крыши глыбой льда
- 05 февраля 2019, 14:33
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
В городе Рошаль Московской области ледяная глыба свалилась с крыши двухэтажного дома на голову проходившей мимо пожилой женщины.
В результате пенсионерка скончалась от полученных травм.
Инцидент произошел на улице Урицкого, отмечает News.ru.
Правоохранители проводят осмотр места происшествия и опрашивают свидетелей.
Лица, не предпринявшие своевременных мер для очистки крыши ото льда, будут привлечены к ответственности, отмечается на сайте регионального управления СК РФ.
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