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Депутат предложила отменить бесплатные обеды в школах

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© egd.ru

Депутат Думы Екатеринбурга Елена Дерягина убеждена, что родители учеников младших классов должны сами оплачивать питание своих детей в городских школах.

С такой инициативой народный избранник выступила на заседании комиссии Думы по образованию, где обсуждался вопрос организации питания в школах.

Дерягина отметила, что в настоящее время из бюджета Свердловской области на бесплатное питание выделяется около 1 миллиарда рублей. По ее словам, на такие деньги можно построить целую школу.

Я попросила аналитический отдел узнать, как это сделано в других областях: в Волгограде на 1 рубль субсидируется питание, в Оренбурге — 5 рублей. Больше субсидий нет, только адресная помощь, — заявила депутат.

Она также отметила, что если два раза в день кормят детей-инвалидов и детей из многодетных семей, то «чтобы весь класс кормить — такого нигде нет».

Свою позицию депутат аргументировала тем, что сейчас много еды уходит в отходы, поскольку дети, обеды которых уже оплачены, приносят из дома контейнеры с пищей.

Несмотря на приведенные доводы Дерягиной, представители городской администрации выступили против этой инициативы, сообщает Znak.

Сейчас охват горячим питанием в школах Екатеринбурга, по данным издания, составляет 91,6%: в 1−4 классах — 100%, в 5−9 классах — 85,8%, в 10−11 классах — 77,6%.

Свердловское региональное отделение «Единой России» выступило с официальным заявлением, в котором подвергло критике предложение Дерягиной отменить бесплатное питание учащихся 1-4 классов средних школ, сообщает URA.RU.

Елена Дерягина окончила Свердловский государственный педагогический институт. С 1978 по 1980 год работала учителем физики в школе № 120. С 1980 по 1985 год занимала должность заведующей отделом учащейся молодежи Ленинского районного комитета комсомола. С 1985 года по настоящее время работает директором Дома детского творчества Ленинского района.

В январе уполномоченный по правам ребенка в Кемеровской области Дмитрий Кислицын сообщил о голодных обмороках у детей в школах региона. В ходе своего доклада на сессии облсовета он рассказал, что к нему стали обращаться классные руководители, которые стали замечать, что некоторые ученики не питаются в школе из-за нехватки денег.

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Комментарии (2)

  • Small default
    g000phyсегодня, 14:23

    Так не надо выкидывать. Я помню у нас в школе были положены обеды малоимущим, но всегда кто-то заболел и не пришел, кто-то второе не стал брать. Так мы, обычные дети, когда хотели есть просто приходили в столовую и спрашивали что осталось. Почти всегда что-то оставалось и выкидывать не надо.

  • Small 47fdacc12d
    Romekсегодня, 14:25

    А сколько школ можно построить на деньги, которые она получает за свою работу ? может ну ее, эту зарплату ?

Наталья КрасильниковаСпециалист в сфере PR
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