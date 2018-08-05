«Кинули, как лоха»: Янукович обвинил лидеров ЕС в предательсве

Бывший президент Украины Виктор Янукович, лишенный полномочий в результате государственного переворота 2014 года, обвинил власти Франции, Германии и Польши в политическом предательстве. Такое заявление экс-глава государства сделал в ходе собственной пресс-конференции, состоявшейся в среду в Москве.

Меня обманули, предали или, как говорят продвинутые украинские политики, меня „кинули, как лоха“, — заявил Виктор Янукович.

Бывший политик уточнил, что имеет в виду соглашение об урегулировании политического кризиса на Украине от 21 февраля 2014 года, заключенное между ним и лидерами украинской оппозиции. Гарантами его выполнения тогда выступили Франция, Германия и Польша, передает РИА Новости.

Согласно документу, действующие на тот момент киевские власти обязались обеспечить возврат к Конституции 2004 года, организовать досрочные президентские выборы, сформировать «правительство национального доверия», а также обеспечить отвод вооруженных силовиков из центра Киева.

Взамен оппозиция должна была поспособствовать разоружению блокировавших центр столицы манифестантов.

Сразу после подписания документа вооруженные радикалы атаковали ряд ключевых государственных зданий, захватив, в частности, администрацию президента.

Они 21 числа подписали соглашение со мной, мирное соглашение, и 21 числа вооруженные молодчики захватили администрацию президента, кабинет министра, Верховную раду Украины. А на следующий день европейские страны одобрили, — напомнил Янукович.

Напомним, Виктор Янукович, занимавший должность руководителя страны с 2010 по февраль 2014 года, был вынужден покинуть территорию Украины на фоне массовых беспорядков в Киеве.

28 февраля после непродолжительного отсутствия он дал пресс-конференцию в Ростове-на-Дону, в ходе которой заявил, что сохраняет за собой полномочия президента, а также отказался признавать законность решений Верховной рады, принятых после 21 февраля.

24 января 2019 года Оболонский районный суд Киева признал Виктора Януковича виновным в государственной измене и пособничестве в ведении агрессивной войны. Экс-президента Украины заочно приговорили к 13 годам лишения свободы.

