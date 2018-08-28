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В НАТО подписали протокол о вступлении в альянс Македонии

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© flickr.com

Представители 29 стран — членов НАТО и Македонии подписали протокол о вступлении государства в Североатлантический альянс.

Сегодня исторический день для вашей страны и день, которым мы все можем гордиться. Ваша страна уже делает важные вложения в нашу общую безопасность, — заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции.

По его словам, присоединение Македонии укрепит стабильность на Балканах и в целом в Европе, сообщается на сайте организации.

Столтенберг отметил, что соглашение должен ратифицировать парламент страны, напомнив, что в случае с Черногорией, вступившей в НАТО в 2017 году, на это ушло около года.

«Пока же страна начнет участвовать в заседаниях как приглашенная», — сообщил генсек альянса.

Министр иностранных дел Македонии Никола Димитров назвал происходящее «пересечением линии уверенности».

В январе нынешнего года депутаты парламента Македонии приняли закон, согласно которому государство будет переименовано в Северную Македонию.

В конце октября депутаты парламента большинством голосов поддержали в первом чтении изменения в конституции по договору с Грецией о переименовании страны ради вступления в НАТО и ЕС.

Как известно, недовольство Греции, ранее уже блокировавшей попытки Македонии вступить в Евросоюз и НАТО, связано с совпадением названий македонского государства и одного из греческих регионов.

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