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Парламент Македонии принял решение о переименовании страны

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© AP/TASS

Депутаты собрания (парламента) Македонии приняли закон, согласно которому в конституцию страны будут внесены поправки, необходимые для переименования государства.

Предполагается, что перед названием «Македония» будет добавлено слово «Северная».

«За проголосовал 81 человек, все четыре поправки к конституции приняты», — цитирует РИА Новости спикера парламента Талата Джафери.

Как пишет агентство, депутаты по очереди принимали четыре поправки к конституции в полупустом зале.

Отмечается, что у премьер-министра Македонии Зорана Заева ушло три дня на то, чтобы убедить необходимое число парламентариев.

Депутаты от крупнейшей оппозиционной партии ВМРО-ДПМНЕ бойкотировали заседание и проводили митинги протеста перед зданием собрания в центре Скопье.

Чтобы утвержденный парламентом закон вступил в силу, его должен подписать президент Македонии Георге Иванов. Однако он ранее от этого отказался.

В конце сентября 2018 года прошел референдум о переименовании Македонии. Явка составила лишь около 34%, что примерно в полтора раза ниже необходимого порога.

В конце октября депутаты парламента большинством голосов поддержали в первом чтении изменения в конституции по договору с Грецией о переименовании страны ради вступления в НАТО и ЕС.

Как известно, недовольство Греции, ранее уже блокировавшей попытки Македонии вступить в Евросоюз и НАТО, связано с совпадением названий македонского государства и одного из греческих регионов.

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