Детский омбудсмен Кузбасса рассказал о голодных обмороках у школьников

Уполномоченный по правам ребенка в Кемеровской области Дмитрий Кислицын сообщил о голодных обмороках у детей в школах региона.

В ходе своего доклада на сессии облсовета он рассказал, что к нему стали обращаться классные руководители, которые стали замечать, что некоторые ученики не питаются в школе из-за нехватки денег.

«Одни дети у нас идут на обед в школах, а другие сидят в классах и не обедают, — цитирует его „Интерфакс“. — Участились случаи падения детей в голодные обмороки, что заставляет тревожиться».

По словам Кислицына, у родителей нет денег, чтобы покормить ребенка с утра, а тем более дать ему на обед 50 рублей.

Он подчеркнул, что подобные случаи не единичные, уточнив, что в первую очередь это происходит с учениками сельских школ и детьми, которых привозят в школы из поселков.

Для решения вопроса с питанием омбудсмен был вынужден обратиться к коммерческим предприятиям с просьбой оплачивать расходы детей. В итоге «шефство» было взято над одной из школ Кемеровского района, где помощь оказывается 11 детям, пишет агентство.

Однако Кислицын обращает внимание на то, что эта проблема существует и в других сельских школах региона, а для ее решения необходимо внимание государства, в том числе депутатов облсовета.

Ранее сообщалось, что из-за нехватки финансирования в Мордовии были закрыты четыре школы.