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Детский омбудсмен Кузбасса рассказал о голодных обмороках у школьников

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© Интерпресс/ТАСС

Уполномоченный по правам ребенка в Кемеровской области Дмитрий Кислицын сообщил о голодных обмороках у детей в школах региона.

В ходе своего доклада на сессии облсовета он рассказал, что к нему стали обращаться классные руководители, которые стали замечать, что некоторые ученики не питаются в школе из-за нехватки денег.

«Одни дети у нас идут на обед в школах, а другие сидят в классах и не обедают, — цитирует его „Интерфакс“. — Участились случаи падения детей в голодные обмороки, что заставляет тревожиться».

По словам Кислицына, у родителей нет денег, чтобы покормить ребенка с утра, а тем более дать ему на обед 50 рублей.

Он подчеркнул, что подобные случаи не единичные, уточнив, что в первую очередь это происходит с учениками сельских школ и детьми, которых привозят в школы из поселков.

Для решения вопроса с питанием омбудсмен был вынужден обратиться к коммерческим предприятиям с просьбой оплачивать расходы детей. В итоге «шефство» было взято над одной из школ Кемеровского района, где помощь оказывается 11 детям, пишет агентство.

Однако Кислицын обращает внимание на то, что эта проблема существует и в других сельских школах региона, а для ее решения необходимо внимание государства, в том числе депутатов облсовета.

Ранее сообщалось, что из-за нехватки финансирования в Мордовии были закрыты четыре школы.

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Комментарии (3)

  • Small default
    Julesсегодня, 09:52

    Когда уже будет новость о падающих в голодные обмороки чиновниках и депутатах?

  • Small 74e26fcdcd
    Мария Лукинасегодня, 10:00

    Нравятся всевозможные окаменелости, но в небольшом количестве. Мой сосед коллекционирует как раз такого рода экспонаты. Он их не ищет как археологи, а покупает на виолити.

  • Small 314f91f5dd
    Ninaсегодня, 10:38

    Георгий Самсонов, пишите какую-то глупость, читать противно. Не верю, что дети в Кузбассе голодают. Советую вам туда поехать проверить эту информацию и написать нам насколько эта статья правдива.

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