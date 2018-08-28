Суд Киева отстранил главу Минздрава от работы из-за гражданства США

На Украине второе американское гражданство исполняющей обязанности министра здравоохранения Ульяны Супрун неожиданно вызвало правительственный кризис. Окружной административный суд Киева удовлетворил иск народного депутата Игоря Мосийчука и отстранил ее от занимаемой должности.

В поддержку Супрун высказалось все правительство и президент Украины Петр Порошенко. Министр иностранных дел Павел Климкин назвал решение киевского суда опасным прецедентом и «открытым ящиком Пандоры».

«Это еще один яркий пример того, о чем я говорил сто пятьдесят раз: нам нужно учитывать объективные потребности государства и повернуться к реальности лицом, а не закрываться от мира. А еще меня волнует нечто иное. Вы же понимаете, что это решение в нашем не основанном на прецедентах праве открывает ящик Пандоры. Представьте, что сейчас начнется, если мы будем анализировать шаги и решения всех и. о. Так можно далеко зайти», — цитирует Климкина kp.ru.

Нардеп Мосийчук является видным представителем Радикальной партии Олега Ляшко, в связи с чем общественность бурно обсуждает это политической объединение. Среди украинцев в ходу самые разные мнения, от борьбы Олега Ляшко против Петра Порошенко и его министров до скрытой помощи президенту в «эвакуации» с Украины.

«Через 2 месяца Порошенко перестанет быть президентом. А потому марионетки Банковой из Радикальной партии запустили процесс „Эвакуация“. Приспешники сегодняшнего политического режима начинают бежать из страны, как это раньше сделала Гонтарева. Пришли, нагадили и сбежали. Почему незаконность действий Супрун оспорили только за пару месяцев до выборов? Несложная задачка», — считает киевлянин Юрий Лукшиц.



«Господин Климкин, закон в Украине — один для всех. Для вас. Для меня. Для Супрун. Если вы его нарушаете, то должны быть последствия», — напомнил одессит Семен Цевелев.

Американка украинского происхождения Ульяна Супрун родилась в Детройте, украинское гражданство получила в 2015 году, сохранив за собой и паспорт США. В соответствии с законом «О гражданстве Украины» в стране существует единое гражданство. До своего назначения в Минздрав Супрун работала внештатным консультантом комитета Верховной рады по вопросам здравоохранения.



Ранее депутат Верховной рады, экс-министр социальной политики Украины Наталья Королевская заявила о том, что 10 миллионов русскоязычных украинцев уехали из страны из-за навязывания государством украинского языка и стремления киевских политиков на любых условиях сотрудничать с НАТО.