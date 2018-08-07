В Раде догадались о причинах эмиграции 10 млн украинцев

Депутат Верховной Рады, экс-министр социальной политики Украины Наталья Королевская заявила о том, что 10 миллионов русскоязычных украинцев уехали из страны из-за навязывания государством украинского языка и стремления киевских политиков на любых условиях сотрудничать с НАТО.

«Путём таких насильственных желаний, как навязать язык, навязать НАТО, насильно заставить людей полюбить свою страну — пять лет такой политики привели к тому, что более 10 млн человек сегодня уехали в поисках себя в другие страны», — заявила Королевская в эфире телеканала NewsOne.

«Когда люди живут в Украине и гордятся тем, что они украинцы, знают, что государство всегда их поддержит, что им выплатят их справедливые пенсии, что у них будет работа, уверенность в завтрашнем дне, безусловно, все это в комплексе и создает те институты государственности: и язык, и гордость за свой паспорт, за свою страну», — добавила она.



Одновременно с заявлением Натальи Королевской появились результаты исследования украинских социологов из Центра «Социальный мониторинг», Украинского института социальных исследований им. Яременко, компании «Инфо Сапиенс» и Социологической группы «Рейтинг». Согласно проведенным опросам, лишь 15% украинцев считают выбранный курс страны правильным, а 73% придерживаются противоположного мнения.

Больше всего сторонников политического курса Петра Порошенко предсказуемо оказалось среди его сторонников в западных регионах страны, особенно в Галиции. Там лишь 59% считают выбранный курс страны ошибочным. Больше всего «пессимистов» в контролируемой Киевом части Донбасса — 81% респондентов.



При этом, как сообщает RT, люди не готовы к массовым протестным акциям. Более половины опрошенных заявили, что не выйдут на улицы, чтобы защитить свои права и интересы. Опрос проводился с 19 по 30 января во всех регионах Украины, население Донецкой и Луганской народных республик участия в нем не принимало.



Напомним, Петр Порошенко является третьим по популярности кандидатом на предстоящих в марте президентских выборах после актера Владимира Зеленского и лидера партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко.

Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что страну ежегодно покидает около одного миллиона человек, и оценил эту ситуацию как «катастрофическую». Среди самых популярных среди украинцев направлений для миграции — по-прежнему Россия.