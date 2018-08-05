Названа скандальная версия пожара в «доме звезд» в центре Москвы

Депутат Пресненского района Москвы Елена Ткач обвинила столичных чиновников в гибели людей при пожаре в доме 1914 года постройки по адресу Никитский бульвар, 12. Оказалось, что жители судились с правительством Москвы требуя провести в доме капитальный ремонт.



«Погибшие жители дома на Никитском бульваре 12 знали об угрожающей им опасности и несколько лет судились с городскими властями требуя провести капитальный ремонт. И даже выиграли дело в суде. Выполнило ли Правительство Москвы решение апелляционного суда по делу № 33−1817 я на данный момент не знаю. Однако очевидно, что в любом случае полная ответственность за гибель людей в пожаре на Никитском бульваре 12 лежит на городских властях. Поскольку если они не выполнили решение суда, то именно непроведение работ по обследованию конструкций и проводки стало причиной гибели людей», — написала Ткач в Фейсбуке.

К своей записи депутат приложила копии судебных документов, из которых следует, что жители злополучного дома Шакурова Е. В. и Нагорнова А. И. в течение нескольких лет, с апреля 2012 года по январь 2014 года, судились с правительством Москвы, но чиновники отказывались ремонтировать здание и затягивали разбирательство. Тем не менее, жители выиграли дело сначала в районном Пресненском суде, а затем его решение было подтверждено в Мосгорсуде.

«Если же московские власти будут утверждать, что они провели работы по капитальному ремонту в квартире 48, то именно халатность и качество этих работ, после которых стало возможно возгорание и обрушение конструкций здания, является причиной трагедии», — подчеркнула Елена Ткач.



Напомним, пожар в доме на Никитском бульваре произошел ночь на понедельник, 4 февраля. Площадь возгорания составила до 1000 квадратных метров. В результате пожара обрушились перекрытия между пятым и шестым этажом, что поставило под угрозу целостность всего здания.

По предварительным данным, причиной возгорания могла стать неисправность электрооборудования. Пожарным удалось спасли из горящего дома 42 человека, включая восемь детей, но и без жертв не обошлось — в настоящее время стало известно о восьми погибших, включая двух несовершеннолетних.



В числе погибших Шакурова Галия Рашидовна 1982 г. р., Шакурова Елена Валерьевна 1962 г. р., Первякова Елизавета Олеговна, Сыроватский Вадим Эдуардович 1994 г. р., Нагорная Алла Ивановна 1936 г. р., Сыроватская Наталья Владимировна 1974 г. р.



Дом дореволюционной постройки первоначально предназначался для служащих Московской конторы Государственного банка, а в советское время в нем проживали представители научно-технической и творческой элиты. В настоящее время там находятся квартиры Никаса Сафронова, Любови Казарновской, Ингеборги Дапкунайте, родственников Юрия Башмета и других звезд.



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