10+ обманчиво маленьких котов мейн-кунов, которые скоро станут гигантами
- 05 февраля 2019, 17:04
- Анна Лаврова, журналист «Ридуса», раздел «Развлечения»
Мейн-куны — одна из самых величественных пород в мире. Эти роскошные кошки обладают большими ушами с кисточками, как у рыси, крупными лапами и головой, мощным и гибким телом, пушистым хвостом и великолепной шерстью. Эти коты могут выживать в суровых климатических условиях благодаря густой шерсти и широким лапам. И именно мейн-кунам принадлежат все рекорды Гиннесса из разряда «самые длинные, самые крупные, самые тяжёлые коты». Самки этой породы вырастают до 5—6 кг, средний вес самца — 9—12 кг, а некоторые особи могут достигать веса 18—20 кг и длины 120—140 см.
Помимо внешней красоты мейн-куны обладают прекрасным характером — ласковые, дружелюбные кошки обладают высоким интеллектом, поддаются дрессировке и легко уживаются с другими животными и детьми. Собрали для вас фотографии очаровательных котят мейн-кунов, которые пока ещё обманчиво маленькие, но совсем скоро вырастут в величественных гигантов.
1. «Девятинедельные котята у ветеринара»
2. «Здравствуйте, не будет ли у вас минутки поговорить о вечном?»
3. «Мейн-куны растут невероятно быстро! Слева — 3 месяца, справа — 6 месяцев»
4. «Наш снежный тигр»
5. «Один из этих маленьких мейн-кунов станет моим через несколько недель»
5. «Рыжий, красивый, лучший!»
6. «Брат и сестра»
7. «Мой трёхнедельный боевой мейн-кун»
8. «Знакомьтесь, Алиса, девять месяцев»
9. «Рыжая крошка»
10. «Пока ещё совсем маленький котёнок Нана»
11. «Мой семимесячный мейн-кун думает, что он статуя»
12. «Улыбочку!»
13. «Я думаю, что в прошлой жизни Уинстон был моделью»
14. «Когда очень спешишь и надо бежать»
15. «Мои любимые милашки»
16. «Мой любимый кот в возрасте шести месяцев»
17. «Наш Нео»
18. «Котёнок Аттикус»
19. «Один дождливый день в Бруклине»
20. «Большой чёрный мальчик»
21. «Пожалуйста, уделите немного внимания прекрасному мейн-куну моего друга»
22. «Наш красивый четырёхмесячный серебряный мальчик»
23. «Помурлычем?»
24. «Мой роскошный шестимесячный мейн-кун Брут»
25. «Наша 14-недельная кошечка Луна»
26. «Молочная коллекция»
27. «Каждое утро я просыпаюсь и вижу это. Она — лучший мейн-кун, которого я могла желать!»
28. «У нас есть апельсиновый мейн-кун»
29. «Трудно поверить, но это наш котёнок Хаксли в 13 недель и в 14 недель. Мейн-куны очень быстро растут»
30. «Малыш Руфио. Восемь недель»
31. «Моя пятимесячная милашка»
32. «Великолепная семёрка»
33. «Согласно документам, он Тыква. Я зову его Бёрди. Ему 12 недель»
34. «Просто посмотрите на этот пуховый шар!»
35. «13-недельный кот Атлас»
36. «Кэт. Семь месяцев»
37. «Посмотрите на это великолепие!»
38. «Как вы думаете, о чём мечтают мейн-куны?»
Огромные коты мейн-куны давно завоевали всепланетную любовь. Пушистые гиганты обладают спокойным ласковым характером, обожают детей, любят воду и очень привязаны к хозяевам.
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