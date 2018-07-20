10+ обманчиво маленьких котов мейн-кунов, которые скоро станут гигантами

Мейн-куны — одна из самых величественных пород в мире. Эти роскошные кошки обладают большими ушами с кисточками, как у рыси, крупными лапами и головой, мощным и гибким телом, пушистым хвостом и великолепной шерстью. Эти коты могут выживать в суровых климатических условиях благодаря густой шерсти и широким лапам. И именно мейн-кунам принадлежат все рекорды Гиннесса из разряда «самые длинные, самые крупные, самые тяжёлые коты». Самки этой породы вырастают до 5—6 кг, средний вес самца — 9—12 кг, а некоторые особи могут достигать веса 18—20 кг и длины 120—140 см.

Помимо внешней красоты мейн-куны обладают прекрасным характером — ласковые, дружелюбные кошки обладают высоким интеллектом, поддаются дрессировке и легко уживаются с другими животными и детьми. Собрали для вас фотографии очаровательных котят мейн-кунов, которые пока ещё обманчиво маленькие, но совсем скоро вырастут в величественных гигантов.

1. «Девятинедельные котята у ветеринара»

2. «Здравствуйте, не будет ли у вас минутки поговорить о вечном?»

3. «Мейн-куны растут невероятно быстро! Слева — 3 месяца, справа — 6 месяцев»

4. «Наш снежный тигр»

5. «Один из этих маленьких мейн-кунов станет моим через несколько недель»

5. «Рыжий, красивый, лучший!»

6. «Брат и сестра»

7. «Мой трёхнедельный боевой мейн-кун»

8. «Знакомьтесь, Алиса, девять месяцев»

9. «Рыжая крошка»

10. «Пока ещё совсем маленький котёнок Нана»

11. «Мой семимесячный мейн-кун думает, что он статуя»

12. «Улыбочку!»

13. «Я думаю, что в прошлой жизни Уинстон был моделью»

14. «Когда очень спешишь и надо бежать»

15. «Мои любимые милашки»

16. «Мой любимый кот в возрасте шести месяцев»

17. «Наш Нео»

18. «Котёнок Аттикус»

19. «Один дождливый день в Бруклине»

20. «Большой чёрный мальчик»

21. «Пожалуйста, уделите немного внимания прекрасному мейн-куну моего друга»

22. «Наш красивый четырёхмесячный серебряный мальчик»

23. «Помурлычем?»

24. «Мой роскошный шестимесячный мейн-кун Брут»

25. «Наша 14-недельная кошечка Луна»

26. «Молочная коллекция»

27. «Каждое утро я просыпаюсь и вижу это. Она — лучший мейн-кун, которого я могла желать!»

28. «У нас есть апельсиновый мейн-кун»

29. «Трудно поверить, но это наш котёнок Хаксли в 13 недель и в 14 недель. Мейн-куны очень быстро растут»

30. «Малыш Руфио. Восемь недель»

31. «Моя пятимесячная милашка»

32. «Великолепная семёрка»

33. «Согласно документам, он Тыква. Я зову его Бёрди. Ему 12 недель»

34. «Просто посмотрите на этот пуховый шар!»

35. «13-недельный кот Атлас»

36. «Кэт. Семь месяцев»

37. «Посмотрите на это великолепие!»

38. «Как вы думаете, о чём мечтают мейн-куны?»

Огромные коты мейн-куны давно завоевали всепланетную любовь. Пушистые гиганты обладают спокойным ласковым характером, обожают детей, любят воду и очень привязаны к хозяевам.

А у вас есть кот?

