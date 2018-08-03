Видео: в Красноярске зэков вывели убирать улицы в 36-градусный мороз

Заключенных, отбывающих наказание в колонии-поселении, вывели убирать улицы в Красноярске при температуре воздуха 36 градусов ниже нуля, сообщает телеканал «360».

В распоряжении издания оказалась видеозапись, на которой запечатлено, как люди в одинаковой одежде чистят лестницу надземного пешеходного перехода через проспект.

«Вот надзиратель стоит. Ему самому каково, интересно, в такую погоду?» — комментирует автор ролика, добавив, что по улицам в такой мороз мало кто ходит, «все в тумане, ничего не видно».

В региональном УФСИН телеканалу рассказали, что работающие на улице заключенные обеспечены теплой одеждой и обувью.



Кроме того, в связи с морозами им предоставляют специальные перерывы для отдыха и обогрева.

Осужденных сопровождает комфортабельный отапливаемый автобус, в котором можно не только согреться, но и выпить горячего чая. Время на специальные перерывы предоставляется индивидуально, по мере необходимости, — отметили ведомстве.

В понедельник, 4 февраля, летевший из Москвы самолет авиакомпании «Аэрофлот» не смог приземлитьсяв Красноярске из-за сильного мороза.