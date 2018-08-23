Самолет из Москвы не смог сесть в Красноярске из-за мороза

Летевший из Москвы в Красноярск самолет авиакомпании «Аэрофлот» приземлился в Новосибирске из-за сильного мороза в аэропорту назначения.

Несмотря на то что в аэропорту Красноярска взлетно-посадочная полоса готова работать даже при нынешних 40 градусах мороза, ситуация осложнилась густым туманом.

Видимость составляет не более 50 метров, в связи с чем было принято решение о временном закрытии воздушной гавани, сообщает kp.ru.

Кроме того, по данным издания, были отменены несколько внутренних рейсов — в Ванавару, в Игарку и Северо-Енисейск. Также задержаны рейсы в Москву и в Томск.

В Красноярске утром 4 февраля, по данным сервиса «Яндекс.Погода», зафиксировано 42 градуса ниже нуля.



Синоптики отмечают, что морозы в регионе пойдут на спад только во второй половине недели.