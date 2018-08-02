Россиянка отсудила у коммунальщиков 270 тысяч за лед во дворе

Ленинский районный суд Тюмени удовлетворил иск местной жительницы к ТСЖ и обязал организацию выплатить в пользу пострадавшей более 270 тысяч рублей возмещения морального и материального вреда.

В начале декабря 2017 года женщина выходил из подъезда дома, которое обслуживает ТСЖ «Контакт», подскользнулась и упала, получив перелом левого плеча. Из-за травмы она попала в больницу и на несколько месяцев потеряла трудоспособность, сообщается на сайте прокуратуры Тюменской области.

В суд пострадавшая также предоставила экспертное заключение, согласно которому ее травмированная рука стала функционировать менее чем на треть от нормы, и потребовала компенсировать ей затраты на лечение.

В местной прокуратуре перелом плеча квалифицировали как тяжкий вред здоровью и в соответствии со статьей 45 Гражданского процессуального кодекса РФ приняли участие в судебном разбирательстве, итогом которого и стало решение о компенсации в 270 тысяч рублей.

Напомним, в ноябре прошлого года Тюмень и Грозный заняли две верхние строчки в рейтинге российских городов с наиболее высоким качеством жизни, составленном специалистами Финансового университета при Правительстве РФ. Тройку лидеров замкнула Москва, опередившая ставшую четвертой Казань и расположившийся на пятой позиции Сочи.



Кроме того, в Тюмени еще и очень дешевая мобильная связь.