Названы регионы России с самой дешевой мобильной связью
- 17 декабря 2018, 14:41
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
В каких регионах России самая дешевая мобильная связь, выяснило информационно-аналитическое агентство Content Review.
Пятерку регионов с самой дешевой связью возглавил Ямало-Ненецкий автономный округ.
Вторую строчку рейтинга занял находящийся по соседству Ханты-Мансийский автономный округ.
Третья позиция в рейтинге — у Москвы. Далее следуют Чукотский автономный округ и Тюмень.
А вот самая дорогая мобильная связь оказалась в Чеченской Республике.
Далее следуют Дагестан, Ингушетия, Ивановская и Брянская области.
Эксперты отмечают, что услуги операторов подешевели в России с весны 2018 года на 3%, что является следствием тарифной «войны» между операторами.
Однако, по мнению аналитиков агентства, со следующего года цены будут расти в связи с повышением НДС, а также с тем, что многие недорогие «акционные» тарифы уйдут в архив и будут закрыты.
Топ-5 регионов России с самой дешевой мобильной связью:
- Ямало-Ненецкий АО
- Ханты-Мансийский АО
- Москва
- Чукотский АО
- Тюмень
Топ-5 регионов России с самой дорогой мобильной связью:
- Чечня
- Дагестан
- Ингушетия
- Ивановская область
- Брянская область
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