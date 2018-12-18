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Названы регионы России с самой дешевой мобильной связью

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© pixabay.com

В каких регионах России самая дешевая мобильная связь, выяснило информационно-аналитическое агентство Content Review.

Пятерку регионов с самой дешевой связью возглавил Ямало-Ненецкий автономный округ.

Вторую строчку рейтинга занял находящийся по соседству Ханты-Мансийский автономный округ.

Третья позиция в рейтинге — у Москвы. Далее следуют Чукотский автономный округ и Тюмень.

А вот самая дорогая мобильная связь оказалась в Чеченской Республике.

Далее следуют Дагестан, Ингушетия, Ивановская и Брянская области.

Эксперты отмечают, что услуги операторов подешевели в России с весны 2018 года на 3%, что является следствием тарифной «войны» между операторами.

Однако, по мнению аналитиков агентства, со следующего года цены будут расти в связи с повышением НДС, а также с тем, что многие недорогие «акционные» тарифы уйдут в архив и будут закрыты.

Топ-5 регионов России с самой дешевой мобильной связью:

  1. Ямало-Ненецкий АО
  2. Ханты-Мансийский АО
  3. Москва
  4. Чукотский АО
  5. Тюмень

Топ-5 регионов России с самой дорогой мобильной связью:

  1. Чечня
  2. Дагестан
  3. Ингушетия
  4. Ивановская область
  5. Брянская область
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