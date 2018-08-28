Вдова Децла объявила о выходе его посмертного клипа
- 04 февраля 2019, 20:13
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Вдова музыканта Кирилла Толмацкого, известного под псевдонимом Децл, анонсировала выход последнего клипа на песню ее мужа.
По словам Юлии Толмацкой, снятое незадолго до смерти рэпера видео, будет размещено на Youtube 6 февраля.
В этот же день пройдет церемония прощания с музыкантом.
В своем Instagram Толмацкая информировала всех поклонников Децла о том, премьера его посмертного клипа состоится 6 февраля около 9 утра на канале Detsl aka Le Truk в YouTube. «Имеющий уши услышит», — написала она.
Толмацкая также сообщила, что траурная церемония начнется в 11:00 в Центральной клинической больнице в Москве. Похоронят Кирилла Толмацкого на Пятницком кладбище.
Децл умер в ночь на 3 февраляв Ижевске после выступления. Ему было 35 лет. По предварительным данным, у него произошла остановка сердца.
Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров сочинил в память о Децле стихотворение, а ведущий программы «В мире животных» Николай Дроздов поделился своими воспоминаниями о музыканте, с которым он вместе участвовал в реалити-шоу Первого канала «Последний герой» в 2003 году.
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