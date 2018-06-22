Николай Дроздов вспомнил, каким был Децл на съемках «Последнего героя»
- 03 февраля 2019, 22:54
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Ведущий программы «В мире животных» Николай Дроздов поделился своими воспоминаниями о Децле (Кирилле Толмацком), с которым он вместе участвовал в реалити-шоу Первого канала «Последний герой» в 2003 году.
Дроздов и Децл жили на необитаемом острове между Панамой и Коста-Рикой в племени «Скорпионов».
По словам известного зоолога и путешественника, Кирилл был очень полезен для команды. «Он был очень работящий. „Хватит трындеть, надо работать“, — говорил он и заботился о том, чтобы еда была», — вспоминает Дроздов в беседе с URA.RU.
Телеведущий также утверждает, что Децл приезжал на остров не ради пиара, а, чтобы достойно пройти испытания.
Дроздов также отметил, что Децл был оригинальной личностью и умел настоять на своем. Например, по установленным правилам, все участники должны были носить банданы. Кирилл же единственный заявил, что не будет нарушать свой имидж, и ходил в кепке.
«Кирилл был замечательный человек, думаю, он попадет в рай», — сказал Дроздов в заключение.
Популярный музыкант Кирилл Толмацкий, известный под псевдонимом Децл, умер в ночь на 3 февраля в Ижевске после выступления. Ему было 35 лет. По предварительным данным, у него произошла остановка сердца.
Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров сочинил в память о Децле стихотворение.
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