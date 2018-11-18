Бармен забил до смерти посетителя Harat's Pub в Москве

В результате драки, произошедшей во время открытия нового филиала Harat’s Pub на Земляном валу в Москве, погиб посетитель заведения.

Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, 28-летний посетитель остался в заведении на всю ночь. Когда же утром бармен попросил его уйти, молодой человек заявил, что хочет оставаться в пабе и пить.

«Между молодыми людьми завязалась драка, в которой посетитель бара погиб», — уточнил собеседник агентства.

Тело посетителя 1990 года рождения с множественными телесными повреждениями было обнаружено утром 2 февраля в помещении бара.

Подозреваемый в убийстве бармен 1992 года рождения был задержан. Следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.