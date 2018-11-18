Бармен забил до смерти посетителя Harat's Pub в Москве
- 02 февраля 2019, 22:56
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
В результате драки, произошедшей во время открытия нового филиала Harat’s Pub на Земляном валу в Москве, погиб посетитель заведения.
Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, 28-летний посетитель остался в заведении на всю ночь. Когда же утром бармен попросил его уйти, молодой человек заявил, что хочет оставаться в пабе и пить.
«Между молодыми людьми завязалась драка, в которой посетитель бара погиб», — уточнил собеседник агентства.
Тело посетителя 1990 года рождения с множественными телесными повреждениями было обнаружено утром 2 февраля в помещении бара.
Подозреваемый в убийстве бармен 1992 года рождения был задержан. Следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.
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