В прокуратуре пообещали объяснить путаницу в документах по делу Дятлова

Спустя 60 лет после трагедии на перевале Дятлова прокуратура вернулась к изучению обстоятельств гибели студенческой туристической группы, чья судьба до сих пор будоражит умы любителей конспирологии и эстетики катастроф.

В день очередной годовщины несчастного случая (именно 2 февраля считается официальной датой гибели экспедиции), в субботу, в Уральском федеральном университете состоится пресс-конференция, на которой, как заявлялось ранее, будут озвучены новые подробности гибели группы Игоря Дятлова.

Одним из главных вопросов предстоящего мероприятия должна стать ситуация с обнаруженной запиской прокурора Темпалова, занимавшегося расследованием дела о гибели студентов. Документ датирован 15 февраля, однако в тот день еще не было достоверно известно о гибели студентов.

Лишь 16—17 февраля руководители студенческого спортклуба, так и не дождавшиеся возвращения своих подопечных, сообщили об их пропаже в поселок Вижай, значившийся конечным пунктов экспедиции «дятловцев».

Как заявил в ходе состоявшейся в пятницу трансляции официальный представитель Генеральной прокуратуры Александр Куренной, специалисты ведомства действительно изучают новые и уже известные подробности загадочного дела.

Почему спустя 60 лет прокуратура занялась этим делом? Потому что родственники и общественники просят установить истину. Уже проанализировано уголовное дело, проведены все необходимые процедуры. В марте специалисты будут вылетать на место трагедии, — рассказал Куренной.

Официальный представитель прокуратуры уточнил, что из существующего многообразия версий причин трагедии приоритетными остаются только три: снежная доска, лавина или ураган. При этом в прокуратуре согласны с выводами первого официального расследования, отклонившего криминальную версию трагедии.

Тем не менее новое расследование обещает быть как минимум интересным: в своем выступлении Александр Куренной также обратил внимание на несостыковку по части датировки служебной записки.

Буквально на днях произошла очередная псевдомедиасенсация. Найдена записка, однако она датирована 15 февраля. А студенты погибли в ночь на 2 февраля, пустую палатку нашли 26 февраля. Таким образом, прокурор Темпалов просто не мог выезжать 15 февраля с докладом по делу, — заключил представитель прокуратуры.

Выступавший после него начальник управления по надзору за соблюдением федерального законодательства прокуратуры Свердловской области Андрей Курьяков заявил, что путаница по поводу даты записки возникла из-за путаницы в прочтении документов.

Так, сотрудникам прокуратуры удалось частично восстановить документооборот и распорядок Темпалова за 12—15 февраля, из которых, судя по всему, следует, что в эти дни он занимался другим делом.

Однако все подробности представители контролирующего органа обещают открыть во время еще одного мероприятия, запланированного на понедельник.

Напомним, группа из девяти туристов погибла на перевале Северного Урала зимой 1959 года. Уголовное дело, возбужденное по факту их гибели, впоследствии было закрыто с формулировкой: «Следует считать, что причиной их гибели явилась стихийная сила, преодолеть которую люди были не в состоянии».

Позднее в этом деле было обнаружено множество странностей и несостыковок.

Каждый год появляются различные версии гибели туристов. В конце февраля прошлого года на этом же месте пропал турист из Екатеринбурга Александр Андреев, который ушел на перевал в одиночку. В сентябре 2017 года на перевале умер турист из Кемерово Сергей Соромотин. За год до этого там насмерть замерз турист из Челябинска Олег Бородин, известный теперь как «отшельник с перевала Дятлова».