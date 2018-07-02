В байк-клубе «Ночных волков» прокомментировали информацию о пожаре

В Москве по адресу ул. Нижние Мневники, 10, произошел пожар. Сообщалось, что здесь находится байк-клуб «Ночных волков» Sexton.

О возгорании стало известно в 1:14. В 01:39 пожар был ликвидирован, его площадь составила 50 квадратных метров.

В соцсетях появилось видео пожара, снятое из окна одного из соседних домов. «Sexton горит. Пожарки приехали, и не одна уже, а штуки три, я видел. Причем пять минут назад горел только первый этаж, уже со второго этажа пламя летит. Хорошо горит, весь клуб по кругу», — рассказал автор ролика.

Информации о пострадавших пока нет.

Позже в байк-клубе заявили, что 1 февраля Sexton работает как обычно, а возгорание произошло в складском помещении, не имеющем отношения к клубу.