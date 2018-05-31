Задержанной в США российской актрисе предъявили обвинение

Власти штата Нью-Джерси предъявили российской актрисе Ирине Усок обвинение в препятствовании осуществлению права по опеке, а именно в вывозе за пределы США дочери без уведомления ее биологического отца, которым может являться гражданин США.

Об этом говорится в размещенном в Facebook сообщении Генконсульства РФ в США.

По данным российской дипмиссии, Усок задержали 18 января в международном аэропорту имени Кеннеди. До 31 января она содержалась в нью-йоркской тюрьме, после чего была переведена в исправительное учреждение в штате Нью-Джерси.

По словам самой россиянки, предполагаемый отец ее дочери не был вписан в свидетельство о рождении ребенка, однако после отъезда актрисы из США он написал заявление в полицию о «похищении» девочки.

По имеющейся у Генконсульства информации, ребенок был передан американскими властями сестре предполагаемого отца, так как сам он в это время находился за пределами США. Вполне вероятно, что в настоящее время девочка может находиться в местных органах опеки.

Генконсул России в Нью-Йорке лично посетил задержанную в тюрьме. Ее неоднократно посещали и другие сотрудники Генконсульства, которые также присутствовали на заседании суда по рассмотрению ее дела. По их словам, Ирина Усок не теряет надежды на возвращение в Россию.

Как сообщает ФАН со ссылкой на дипломатический источник, Усок имеет в США вид на жительство. Ее обвиняют в том, что она якобы хотела похитить дочь и вывезти ее в Россию. В случае признания ее вины актрисе грозит 20 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что Ирина Усок — актриса театра «Содружество актеров Таганки». На ее счету артистки 16 ролей в кино, в частности, в фильме 1997 года «Мама, не горюй». Также она снималась в нескольких сезонах детективного сериала «Даша Васильева. Любительница частного сыска».

Новость о ее задержании прокомментировали коллеги актрисы по театру.