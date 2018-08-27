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В США задержали российскую актрису Ирину Усок

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© ИТАР-ТАСС/ Светлана Спирина

Российскую актрису Ирину Усок задержали в аэропорту Нью-Йорка.

Артистку поместили в местный изолятор, в настоящее время ее ждет суд.

Россиянку обвиняют в похищении ребенка, сообщает паблик Mash.

Ирина Усок — актриса театра «Содружество актеров Таганки», напоминает URA.RU.

На счету артистки — роли в 16 российских кинофильмах. Наиболее известная ее работа в кино — картина 1997 года «Мама, не горюй». Также она снималась в нескольких сезонах детективного сериала «Даша Васильева. Любительница частного сыска».

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