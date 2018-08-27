В США задержали российскую актрису Ирину Усок
- 01 февраля 2019, 13:35
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
Российскую актрису Ирину Усок задержали в аэропорту Нью-Йорка.
Артистку поместили в местный изолятор, в настоящее время ее ждет суд.
Россиянку обвиняют в похищении ребенка, сообщает паблик Mash.
Ирина Усок — актриса театра «Содружество актеров Таганки», напоминает URA.RU.
На счету артистки — роли в 16 российских кинофильмах. Наиболее известная ее работа в кино — картина 1997 года «Мама, не горюй». Также она снималась в нескольких сезонах детективного сериала «Даша Васильева. Любительница частного сыска».
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