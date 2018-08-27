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Скабеева прокомментировала слухи о ее многомиллионной зарплате

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© instagram.com

Ведущая телеканала «Россия-1» Ольга Скабеева заявила, что сведения о ее зарплате, которая якобы составляет четыре миллиона рублей в месяц, не соответствуют действительности.

По ее словам, эта цифра взята «с потолка».

«По социальным сетям идет просто поток сообщений с указанием моей якобы ежемесячной зарплаты, со взятой с потолка цифрой, без ссылок и подтверждений, — рассказала она в беседе с URA.RU. — Ничего общего с реальностью эта информация не имеет».

Скабеева призналась, что для нее большой вопрос, кто это делает и зачем все это происходит.

Называть реальный размер своего заработка телеведущая отказалась.

При этом продюсер Александр Балковский заверил, что у журналистов «таких зарплат не бывает по определению». «Я могу предположить, что у очень талантливого корреспондента может быть 400 тысяч рублей в месяц, но никак не четыре миллиона», — пояснил он изданию.

Автор твита, опубликовавший информацию о 60 тысячах долларов, которые якобы ежемесячно зарабатывает Скабеева, указал на «источник в Останкино».

Ранее ведущий «Пусть говорят» развеял миф о миллионных гонорарах звезд.

До этого СМИ рассекретили доходы от участия в различных программах некоторых знаменитостей и медийных лиц.

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