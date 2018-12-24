Ведущий «Пусть говорят» развеял миф о миллионных гонорарах звезд

Ведущий программы «Пусть говорят» Дмитрий Борисов заявил, что некоторые звезды выдают желаемое за действительное, сообщая о баснословных гонорарах, которые они якобы получают за участие в телешоу.

«Им очень хочется, чтобы так было», — считает Борисов.

Однако он не стал отрицать, что многие герои программы материально заинтересованы в том, чтобы участвовать в шоу.

«Если история суперважная, нужно как-то мотивировать участникам их присутствие в кадре, — рассказал телеведущий в интервью kp.ru. — Как минимум, отплатить проезд, проживание и покрыть какие-то, возможно, другие расходы, издержки».

При этом, по его словам, нельзя говорить о том, что существует индустрия, где участникам шоу платят десятки миллионов. По мнению Борисова, это реальность, в которой они очень хотели бы жить.

Например, актриса Мария Шукшина утверждала, что за визит на программу Андрея Малахова «Прямой эфир» ей предложили 15 миллионов рублей, пишет издание.

Ранее СМИ рассекретили доходы от участия в различных программах некоторых знаменитостей и медийных лиц. Например, гонорар экс-супруги Армена Джигарханяна вырос до пяти миллионов рублей, хотя поначалу Виталина Цымбалюк-Романовская брала за эфир от 700 тысяч до одного миллиона рублей.

Карина Мишулина и Тимур Еремеев, участвовавшие в нескольких программах «Пусть говорят», получают от 700 тысяч до миллиона рублей.

За день участия в скандальном телешоу Андрея Малахова Дана Борисова зарабатывала 500 тысяч рублей, а организаторы «Битвы экстрасенсов» заплатили ей за участие в передаче в качестве «Мистера Х» 250 тысяч рублей.