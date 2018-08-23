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Видео: «рабочие» сенатора Арашукова отказываются покидать чужой особняк

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© essentuky-fine.ru

Неизвестные люди, представляющиеся охранниками, забаррикадировались в здании «Дачи Лесор» в Ессентуках, считающейся негласной резиденцией семьи Арашуковых. Примечательно, что к фактически присвоенному четой сенатора объекту его семья не имеет никакого отношения, рассказала «Ридусу» собственница усадьбы Илона Ябс.

Сегодня она, вооружившись необходимыми документами, приехала в Ессентуки, чтобы наконец попасть в свое владение, однако ответившие на звонок в домофон охранники впускать ее отказались. Решить ситуацию путем дипломатии не получилось и у прибывших на место сотрудников полиции.

Не сумев договориться «по-хорошему», силовики были вынуждены вызвать подкрепление в лице представителей МЧС.

Запись переговоров правоохранителей с персоналом «резиденции Арашуковых» оказалась в распоряжении «Ридуса».

Как рассказала изданию собственница «Дачи Лесор», в 2015 году суд признал пребывание семьи ныне арестованного сенатора в здании незаконным, постановив передать помещение его владельцам. Однако, за последние 4 года местные судебные приставы и полицейские так и не смогли исполнить решение суда, по всей видимости, опасаясь реакции влиятельной семьи.

По словам Илоны, Рауля Арашукова давно интересовала «Дача Лесор», и одно время он лично убеждал ее отца, Виктора Ябса, продать имение.

После очередных переговоров приглашенного на ужин к Арашуковым отца Илоны госпитализировали. Врачи диагностировали у мужчины воспаление внутренних органов, однако спасти не смогли. С того времени чета сенатора, что называется, капитально обосновалась в доме.

Дальнейшие попытки Илоны Ябс решить вопрос с доступом к собственности в рамках правового поля успехом не увенчались. В адрес ее семьи начали поступать звонки с угрозами от неизвестных лиц.

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