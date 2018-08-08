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Помощница Петросяна признала свои слабые стороны

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© instagram.com

Помощница юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова обезоружила своих недоброжелателей, лишив их одного из самых «весомых» аргументов в формате интернет-споров — апелляции к внешности. Комментируя новую фотографию в Instagram, девушка признала свои недостатки, иронично высказавшись по поводу собственной внешности.

Очередное бессмысленное селфи для всех, кто пишет мне гадости в неограниченных количествах! Надеюсь, что разум победит и вы отпишетесь уже наконец! И не нужно мне напоминать, что я толстая, страшная, прыщавая уродина! Я и без вас об этом знаю! — написала Брухунова.

Во второй части своего обращения менеджер Петросяна поблагодарила другую часть своей интернет-аудитории, которая не опускается до оскорблений, отправляя вместо этого ей слова поддержки.

Татьяна Брухунова также не упустила возможности обратить внимание подписчиков на свой свитшот из коллекции авторской одежды от Полины Гагариной.

Напомним, ранее ряд СМИ называл 30-летнюю Брухунову главной виновницей развода Евгения Петросяна и его экс-супруги Елены Степаненко.

Чуть позже Татьяна сама рассказала о своих взаимоотношениях с популярным юмористом.

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