Молодая помощница Петросяна рассказала об их отношениях

Татьяна Брухунова, которую СМИ посчитали причастной к разводу Евгения Петросяна с Еленой Степаненко, рассказала о своих отношениях с 73-летним юмористом.

В эфире программы «Эксклюзив» на Первом канале, 30-летняя помощница артиста заявила, что не получала от него предложения руки и сердца.

По словам уроженки Тулы, она начала работать помощницей Петросяна более 10 лет назад, еще будучи студенткой второго курса. Когда спустя три года умер директор юмориста, Петросян предложил девушке занять его место.

Как пишет «Взгляд», Брухунова рассказала, что в то время артист был «глубоко одиноким человеком» и «совсем как ребенок». Она также призналась, что у них вскоре возникла «душевная близость».

«Я со временем стала ему помогать, вошла в его творческую жизнь и бытовую, — цитирует Брухунову издание. — Спустя некоторое время его жена начала проявлять ревность».

Помощница Петросяна также добавила, что супруга артиста даже стала подозревать ее в краже своего гонорара.

Брухунова рассказала и о том, что после развода 51-летняя дочь юмориста приняла сторону его бывшей жены. По словам новой музы Петросяна, она призывает его примириться с дочерью, однако в ноябре он даже не поздравил ее с днем рождения, отмечает argumenti.ru.

Как писал «Ридус», Евгений Петросян и Елена Степаненко официально развелись 16 ноября.

Теперь артистам предстоит раздел совместно нажитого имущества, которое оценивается в 1,5 миллиарда рублей.

О том, что артисты планируют развестись, стало известно в августе.