Волгоградский охранник сообщил о минировании ТЦ, чтобы уйти с работы

В Волгограде охранник одного из местных торговых центров обвиняется в отправке заведомо ложных сообщений о террористической угрозе. Накануне мужчина дважды обращался по номеру 112, передавая данные о минировании ТЦ «Семь звезд» ради того, чтобы пораньше покинуть место работы.

Совершить необдуманный поступок 23-летнего молодого человека побудила волна сообщений об угрозе взрыва в ряде городов России, прокатившаяся по стране в январе. Накануне несколько анонимных сигналов поступило и в волгоградское управление МЧС.

Решивший воспользоваться удобным случаем охранник тоже совершил звонок по короткому номеру прямо с одного из выставленных в торговом зале мобильных телефонов, пишет издание «Новости Волгограда».

К великому разочарованию злоумышленника, прибывшие на место специалисты оперативно обследовали территорию торгового центра, после чего молл снова открылся для покупателей. Тогда настойчивый телефонный террорист решил повторить свою манипуляцию, тем самым совершив роковую ошибку.

Повторный звонок вызвал у полицейских и сотрудников МЧС значительно больше подозрений, в связи с чем они решили проверить записи камер видеонаблюдения, установленных на территории торгового комплекса.

В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска отдела полиции № 1 Управления МВД России по городу Волгограду совместно с коллегами из областного главка и УФСБ установили личность и задержали звонившего, — заявили изданию в пресс-службе главного регионального управления МВД.

Молодого человека задержали накануне, сейчас он уже находится в СИЗО. Согласно действующему законодательству, желание пораньше уйти с работы может обернуться для охранника штрафом в размере до 500 тысяч рублей или лишением свободы на срок до пяти лет.