В городах России прошла массовая эвакуация из-за сообщений о бомбах

В Иркутске оперативные службы проверяют 11 школ, в которые утром в пятницу, 25 января, поступили электронные письма о минировании, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

Все находящиеся в зданиях ученики и учителя эвакуированы, школьников отпустили домой.

«Учебный процесс будет продолжен после того, как саперы дадут письменное заключение об отсутствии угрозы», — сообщил собеседник агентства.

По его словам, на данный момент письма поступили в школы № 14, 27, 80, 63, 40, 55, 21, 69, 39, 38 и 23.

Кроме того, письма с угрозами взрыва получили шесть медицинских учреждений: областная детская больница, областная детская туберкулезная больница, Иркутская районная больница, городские больницы № 8 и № 10, а также областной психиатрический диспансер № 1, сообщает газета «Известия».

Во всех этих медучреждениях была проведена эвакуация. Осмотр больницы № 10 завершен, пациенты вернулись в палаты, лечебный процесс возобновлен.

Из-за угрозы взрывов в городе были также эвакуированы две пожарные части, отмечает ФАН.

Помимо этого, сегодняшним утром в связи с сообщениями о «минировании» были эвакуированы более 30 объектов в Благовещенске, сообщает телеканал «360».

Также около 30 учреждений были эвакуированы в Якутске и три здания, включая мэрию и школу, в Чите, сообщают ТАСС и РИА Новости.

В сентябре 2017 года по России прокатилась волна телефонного терроризма. В течение месяца из-за анонимных сообщений о заложенных бомбах в 170 городах были эвакуированы свыше миллиона человек. Ни в одном случае угроза взрыва не подтвердилась. Ущерб от деятельности телефонных террористов оценили в миллиарды рублей.

В декабре того же года был принят закон об ужесточении наказания за телефонный терроризм: срок лишения свободы по этой статье был увеличен с пяти до десяти лет.

Очередная волна сообщений о «минировании» торговых центров и вокзалов в Москве прошла минувшей осенью.