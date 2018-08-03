От пуха до меха: 10+ собак, которые выросли больше своих владельцев

1. «Мой пёс — всё ещё щенок в глубине души» (верхнее фото)

Щенки крупных пород растут очень быстро. Стоит пару раз моргнуть — и вот малыш, спавший клубочком у вас на коленках, превращается в огромного пса, который едва помещается на диван. Собрали для вас фотографии великолепных собак, которые так поразительно выросли, что стали больше своих владельцев. Эти снимки напоминают, что нужно дорожить каждым мгновением, проведённым с четвероногими друзьями.

2. «Из золотистого ягнёнка в бурого медведя за 9 месяцев»

3. «Разница между фото — 12 недель»

4. «Один год разницы»

5. «Мой маленький брат пудель по кличке Эли со мной уже 6 лет»

6. «Тогда и сейчас. Растём вместе»

7. «6 недель против 6 месяцев»

8. «Моему пёсику исполнилось 8 лет. И он всё ещё мой маленький мальчик»

9. «Голдендудль (Goldendoodle) — помесь золотого ретривера и пуделя — вырос крупной собакой»

10. «Я хочу спать на тебе, человек! И в три месяца, и в шесть»

11. «Из щеночка в собаку»

12. «Щенок вырастает в маленькую лошадку за 9 месяцев»

13. «Два года спустя. Чико вырос слишком быстро»

14. «Вот собака моего брата в тот день, когда я привёл его домой, а затем год спустя. Для масштаба: мой рост — 1,93 метра»

15. «3 — 6 — 9 — 12 месяцев с моей маленькой девочкой»

16. «Давай расти вместе, друг!»

17. «Э-э, моя собака немного подросла»

18. «Мы взяли 8-недельную собаку, когда дочке исполнился год. С тех пор они неразлучны»

19. «Прогресс от 1 месяца до 1 года»

20. «Трансформация моего красавца с 8 недель до 8 месяцев»

21. «Мы оба всё ещё носим камуфляж 2 года спустя»

22. «8 недель — 5 месяцев. Та же самая мама и та же машина, только Уинстон стал чуть крупнее»

23. «Почти год с Кода — белым самоедом»

24. «Моя дочь и наш пёс боксёр. Вместе 2 года»

25. «Милый щенок маламута превратился в гигантского зверя»

26. «Моя жена и Капоне. 2016-й против 2018-го»

27. «Мой домашний медведь»

28. «Фрея сегодня отмечает год»

29. «Мой пёс Джаб-Джаб — маленький и взрослый»

30. «Моя дочь и хаски стали друзьями с первой встречи»

31. «Однажды Босс — всегда Босс!»

32. «Ну, они выросли совсем немного»

33. «14 лет назад»

34. «10 лет спустя!»

35. «Мой годовалый пёс Сигурд»

36. «Сделал эту фотографию в Нью-Йорке с моим младшим братом и его собакой, 11 лет спустя»

37. «Наш пёс наконец дорос до своих ушей»

38. «Тогда и сейчас»

39. «Три лучших друга»

40. «Сегодня хорошему мальчику исполнился год»

А у вас есть собака? Хотели бы завести большого пса?