Мосгортранс: пострадавшая в автобусе девушка не получила серьезных травм

Пассажирка не получила серьезных травм при инциденте в автобусе на юго-западе Москвы, заявили «Ридусу» в Мосгортрансе.

По данным ведомства, в столичном автобусе № 281 нога пассажирки попала в технологический люк, расположенный на задней площадке салона.

Водитель сразу же вызвал на место медиков и спасателей. У девушки были зафиксированы ушибы, серьезных травм диагностировано не было, отметили в госпредприятии.

Также там добавили, что пострадавшей был возмещен моральный и материальный ущерб. Отмечается, что инцидент произошел в понедельник, 28 января.

Ранее сообщалось, что в столице в рейсовом автобусе во время движения рухнул пол. В какой-то момент покрытие под ногами пассажиров затрещало, и одна девушка провалилась, оказавшись под ним по колено.

Пока к остановившемуся автобусу ехала скорая, женщину в состоянии болевого шока вытащили из западни другие пассажиры.

Прибывшие врачи диагностировали у пострадавшей серьезные травмы конечностей и оценили ее состояние как средней степени тяжести