Девушка получила серьезные травмы при обрушении пола в московском автобусе
- 31 января 2019, 13:16
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
В столице в рейсовом автобусе во время движения рухнул пол. В какой-то момент покрытие под ногами пассажиров затрещало, и одна девушка провалилась, оказавшись под ним по колено.
Пока к остановившемуся автобусу ехала скорая, женщину в состоянии болевого шока вытащили из западни другие пассажиры.
Прибывшие врачи диагностировали у пострадавшей серьезные травмы конечностей и оценили ее состояние как средней степени тяжести, сообщает портал Readovka.
Ситуация могла бы быть еще хуже, если бы ноги девушки попали в карданный вал, считают очевидцы происшествия.
В «Мосгортрансе» пообещали расследовать инцидент и вынести соответствующее решение. Не исключено, что прокуратура будет настаивать на уголовном деле, отмечает УралПолит.Ru.
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