Запуск российского «Союза» перенесли из-за трещины

Запуск российской ракеты-носителя «Союз» со спутниками связи сдвинут из-за возникших проблем, сообщил основатель и исполнительный директор компании OneWeb Грег Уайлер.

«Это правда, на ракете есть аномалия, которая заставила нас перенести старт. Наши спутники в порядке и готовы к работе», — написал Уайлер на своей странице в Twitter.

При этом директор OneWeb не уточнил, на какую дату перенесен запуск спутника. Прежде он был запланирован на 20 февраля.



Ранее сообщалось, что во время предстартовой подготовки на космодроме Куру во Французской Гвиане в российском разгонном блоке «Фрегат» ракеты-носителя «Союз» была обнаружена трещина. Специалисты обнаружили разрыв шва трубопровода подачи гелия в топливные баки разгонного блока.