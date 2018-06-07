В российском разгонном блоке для спутников нашли трещину

Во время предстартовой подготовки на космодроме Куру во Французской Гвиане в российском разгонном блоке «Фрегат» ракеты-носителя «Союз» была обнаружена трещина, сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в ракетно-космической отрасли.

«Фрегат» должен был вывести на орбиту первые спутники системы OneWeb.

Специалисты обнаружили разрыв шва трубопровода подачи гелия в топливные баки разгонного блока.

По словам одного из собеседников агентства, неисправность может грозить отсрочкой запуска, который запланирован на 20 февраля.

Устранением выявленного дефекта в разгонном блоке занимаются специалисты НПО им. Лавочкина, сообщает ТАСС со ссылкой на свой источник.

Собеседник агентства отметил, что микроотверстие могло появиться «вследствие длительной транспортировки „разгонника“ на космодром».

Возможно, для проведения ремонтных работ «Фрегат» придется отправлять обратно в Россию, отмечает URA.RU.

