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На Алтае следователя приговорили к 10 годам колонии строгого режима

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© pixabay.com

На Алтае бывшего следователя суд приговорил к десяти годам лишения свободы в колонии строгого режима за получение взятки и фальсификацию доказательств по уголовному делу.

Кроме того, экс-полицейского приговорили к выплате штрафа в размере 5 миллионов 800 тысяч рублей.

По данным следствия, сотрудник полиции предложил жителю Барнаула за 20 тысяч долларов не возбуждать уголовное дело.

Мужчина сообщил о требовании взятки в ФСБ, и следователя задержали при получении ее первой части в размере 10 тысяч долларов, сообщается на сайте регионального СК РФ.

В рамках следствия выяснилось, что обвиняемый и раньше неоднократно фальсифицировал материалы по уголовным делам, отмечает РЕН ТВ.

Несколько дней назад в Брянске старшего следователя следственного отдела СУ УМВД России приговорили к трем годам и трем месяцам колонии общего режима за фабрикацию уголовного дела.

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